В Казани с начала года местные жители забрали домой более 100 собак из приюта

С начала 2024-го казанцы приютили у себя дома 131 собаку из приюта «Зооцентр». На сегодняшний день еще 545 собачек ждут своих хозяев, сообщает мэрия столицы Татарстана.

В общей сложности за январь-июль этого года специалистами центра было отловлено 2106 собак, из которых 1513 выпустили в прежние места обитания, предварительно вакцинировав и стерилизовав.

Напомним, приют «Зооцентр» расположен по адресу: жилой массив Мирный, улица Новосельская, дом №70, пом. 2 (серые ворота). Дни приема всех желающих: вторник и четверг с 9:00 до 13:00. С собой можно взять гостинцы для «четвероногих друзей» – сухой или влажный корм.