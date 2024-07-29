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Новости Татарстана и Казани
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В Казани с начала года местные жители забрали домой более 100 собак из приюта
С начала 2024-го казанцы приютили у себя дома 131 собаку из приюта «Зооцентр». На сегодняшний день еще 545 собачек ждут своих хозяев, сообщает мэрия столицы Татарстана.
В общей сложности за январь-июль этого года специалистами центра было отловлено 2106 собак, из которых 1513 выпустили в прежние места обитания, предварительно вакцинировав и стерилизовав.
Напомним, приют «Зооцентр» расположен по адресу: жилой массив Мирный, улица Новосельская, дом №70, пом. 2 (серые ворота). Дни приема всех желающих: вторник и четверг с 9:00 до 13:00. С собой можно взять гостинцы для «четвероногих друзей» – сухой или влажный корм.
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