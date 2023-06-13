С начала лета в ДРКБ обратились 160 детей с травмами после падения с самокатов

С наступлением лета к травматологам обращается все больше детей с различными травмами. Об этом рассказал заведующий Центром амбулаторной травматологии и ортопедии ДРКБ Ленар Дзюменко.

В среднем за день за неотложной помощью в ДРКБ обращаются порядка 130 детей. Половине из обратившихся ставят диагноз – перелом.

Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

«Около 160 обращений было после падений с самокатов – из них больше половины – это переломы», – отметил травматолог-ортопед.

Чаще всего ребята ломают руки, на втором месте по распространенности – травмы ног.

Подробнее о том, как обезопасить ребенка от травм, читайте на «Татар-информ».