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С начала лета в ДРКБ обратились 160 детей с травмами после падения с самокатов
С наступлением лета к травматологам обращается все больше детей с различными травмами. Об этом рассказал заведующий Центром амбулаторной травматологии и ортопедии ДРКБ Ленар Дзюменко.
В среднем за день за неотложной помощью в ДРКБ обращаются порядка 130 детей. Половине из обратившихся ставят диагноз – перелом.
«Около 160 обращений было после падений с самокатов – из них больше половины – это переломы», – отметил травматолог-ортопед.
Чаще всего ребята ломают руки, на втором месте по распространенности – травмы ног.
Подробнее о том, как обезопасить ребенка от травм, читайте на «Татар-информ».
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