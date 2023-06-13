«Эпидемия года – падения на детских площадках»: врачи ДРКБ о летнем травматизме

Ежедневно в ДРКБ обращается порядка 130 детей с различными травмами

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Каждый год количество детских травм растает на 10%

Врачи Детской республиканской клинической больницы Татарстана рассказали о том, какие травмы юные татарстанцычаще всего получают во время каникул, а главное, объяснили, как их избежать.

«За последние несколько лет число травмированных детей растет почти в геометрической прогрессии. По статистике, за прошлый год порядка 120 тысяч детей обратились к медикам за помощью, в 2021-м их было на 10% меньше. Ежегодно мы видим увеличение количества травм на 10-12%», – отметил заведующей отделением травматологии и ортопедии ДРКБ Игорь Цой.

Заместитель главного врача ДРКБ по хирургии Михаил Поспелов добавил, что родители просто обязаны тщательно следить за маленькими детьми, а повзрослевшим ребятам должны постоянно повторять, что залезать куда-то высоко, купаться в необорудованных местах, прыгать с тарзанки, разжигать костры – нельзя.

«С приходом хорошей погоды количество травм у детей выросло, в том числе и серьезных травм. В этом году уже 14 детей в Татарстане выпали из окон, три из них погибли», – рассказал он.

В среднем в год в республике фиксируется порядка двадцати случаев выпадения детей из окон.

Хирурги уверены, что вся мебель, на которую малыш потенциально может взобраться, должна находиться вдали от окон и подоконников. Стоит помнить, что москитная сетка не удержит ребенка, если он на нее облокотится. На окнах должны быть специальные блокираторы. Но главное, что спасет ребенка от выпадения из окна – это внимание родителей. Подробнее о том, как защитить ребенка от подобной трагедии, читайте на «Татар-информе».

В этом году уже 14 детей в Татарстане выпали из окон, три из них погибли Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Заведующий Центром амбулаторной травматологии и ортопедии Ленар Дзюменко подтвердил, что показатели растут, к специалистам обращаются все больше и больше детей с различными травмами, чаще всего ломают руки, на втором месте – травмы ног. Сегодня в ДРКБ за день за неотложной помощью обращаются порядка 130 детей.

«Травмы связаны с падениями с самокатов, с бытовыми повреждениями, бывают дети травмируются на улицах и в школах», – отметил травматолог-ортопед.

Половина из детских травм – это переломы. В этих случаях дети выпадают из жизни в среднем на два-три месяца, пока идет лечение и восстановление. Другими словами, ребенок из-за травмы пропускает все лето. Дзюменко добавил, что порой на восстановление может уйти и год, и больше.

«Около 160 обращений к нам было после падений с самокатов. Из них больше половины – это переломы», – отметил Ленар Дзюменко.

Падения на детских площадках – «эпидемия» этого года

Заведующий отделением нейрохирургии ДРКБ Владимир Иванов отметил, что с наступлением лета дети все чаще проводят время на улице и это нередко заканчивается травмами позвоночника, черепа, повреждения головного мозга.

«Из года в год – это самокаты, велосипеды. При этом родители не считают нужным купить защитные щитки, наколенники, шлем. Хватает денег купить дорогой самокат: “Вот, чадо, катайся, радуйся”. А чтобы элементарно защитить ребенка – не думают», – отметил заведующий отделением.

С наступлением лета дети все чаще проводят время на улице и это нередко заканчивается травмами Фото: © Владимир Васильев /«Татар-информ»

С тяжелейшими травмами, по словам Владимира Иванова, подростки поступают после катания на мотоциклах и мопедах – все потому, что в деревнях подростки, как правило, предоставлены сами себе. Порой могут быть даже не совсем трезвы. В некоторых случаях таких подростков ждет глубокая инвалидность, потому что в таких ситуациях наиболе часто повреждают спинной и головной мозг, позвоночник.

«Хотелось бы обратить особое внимание на травматизм на детских площадках. Их очень много построили, это очень хорошо, облагораживают город. Они яркие, цветные. Дети бегут туда. А что делают в это время родители – смотрят в телефон, разговаривают между собой, смотрят куда-то. А ведь это тоже спортивный снаряд, а присмотра никакого. Естественно, дети падают с горки, лестницы, и помимо конечностей страдает и голова», – рассказал заведующий отделением нейрохирургии ДРКБ Владимир Иванов.

С такими травмами чаще всего родители привозят малышей от двух до пяти лет.

«Для нас это как эпидемия – за сутки только к дежурному нейрохирургу обращений порой семь-десять. Из них одного-двоих мы кладем в больницу – это те, кто требует госпитализации. И это каждый день», – добавил нейрохирург.

По словам Владимира Иванова, родителей пострадавших детей чаще всего удивляются, как же так получилось, ведь они и не думали, что такое может произойти. Но врач уверен, такие травмы дети получают из-за невнимательности родителей.

С детских площадок чаще всего падают малыши от 2 до 5 лет Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Причина травм детей – инфантильные родители

Медицинский психолог клиники Лия Бодрова посоветовала мамам и папам развивать осознанное родительство.

«Мы много работаем на психопрофилактику инфантильного родительства. Это,когда родитель уверен, что ребенку достаточного один раз сказать, чтобы не подходил к окошку, он и не подойдет: “Я же предупредила, я хорошая мама”. Но в этот момент у родителя нет осознанного восприятия того, что ребенку недостаточно один раз проговорить или запугать», – отметила она.

Лия Бодрова посоветовала в диалоге с ребенком формировать прогнозирование. То есть объяснять или даже лучше демонстрировать то, к чему приводит то или иное действие. Например, показать как помидор, упавший с высоты, повредится и больше никогда не станет таким, каким был раньше. Разговоры будут эффективны для детей школьного возраста, а демонстрация – для ребят младше.

«Если ребенок маленький, надо учитывать, что его ведущая деятельность игровая. Он будет исследовать окружающий мир – это в первые годы. В три года будет протестное поведение, он будет говорить: “Нет, я сам”. Важно учитывать особенности детского развития и на опережение действовать родителю. Родители должны сами понимать, куда можно ставить горячую кружку, куда нельзя. Куда можно пускать ребенка, куда – нельзя», – добавила она.

Психолог подчеркнула, что из-за того, что дети сейчас наиболее сенсорно чувствительны к цифровому пространству – постоянно сидят в телефонах и планшетах, для них недостаточного один раз сказать «нельзя». Поэтому необходимо проговаривать множество раз, рисовать картину последствий того или иного действия.

Половина из детских травм – это переломы Фото: © «Татар-информ»

Маленькие дети опрокидывают на себя кипяток, подростки – играются с розжигом

Врач-ожоговый хирург-комбустиолог Владимир Линьков отметил, что летом и в их отделении увеличивается число маленьких пациентов.

«Это в основном ожоги горячими жидкостями. То есть, шашлыки, бани. В этом году у нас прошло восемь тяжелых ожогов, когда было повреждено 30% кожных покровов. Эти дети прошли через реанимацию», – отметил Линьков.

Замглавврача Михаил Поспелов добавил, что дети неосторожны с кипятком в банях, дети помладше опрокидывают на себя чайники или чашки с горячей водой.

Врачи вынуждены детям с такими травмами пересаживать кожу или кожезаменители. Процесс восстановления после таких ожогов очень длительный, отметил Поспелов.

Еще одна причина попадания детей к ожоговым хирургам – это неумелое обращение с жидкостью для розжига. По словам хирурга, когда она попадает на одежду, та вспыхивает, как спичка, получаются тыжелые ожоги кожи.

За летний сезон через ДРКБ проходит порядка 20 ребят с ожогами 30% и больше поверхности тела.

«Мама и папа понимают, что их ребенок уже не будет таким как прежде еще в реанимации» Фото: © «Татар-информ»

Жизнь семьи делится на на “до” и “после” травмы

Заведующая отделением медицинской реабилитации пациентов с нарушением функций центральной нервной системы Эльза Ахмадуллина заметила, что задача ее команды – это восстановление маленького пациента так, чтобы его жизнь после травмы, как можно меньше отличалась от жизни до нее.

«Порой нарушения бывают настолько тяжелые, что какие бы реабилитационные мероприятия активные не были, остается инвалидность. В первую очередь должна быть профилактика травматизации. Очень большое количество детей падает, есть спинальные травмы. К сожалению, эти дети остаются навсегда инвалидами, если это, например, шейная травма. Поэтому прыгать в воду надо аккуратно, следить за детьми, чтобы они не падали из окон», – отметила она.

Реабилитолог напомнила, что существуют постратравматические осложнения, с которыми дети живут потом всю жизнь. К сожалению, из-за травм они уже не могут развиваться как их сверстники. В последствии, несмотря на усилия хирургов и врачей отделения реабилитации, ребенок все равно будет иметь проблемы со здоровьем и социализацией.

По статистике, из 50 детей с черепно-мозговыми травмами порядка двадцати вынуждены постоянно наблюдаться у врача и проходить курсы реабилитации.

Эльза Ахмадуллина видит, что жизнь родителей маленького пациента делится на “до” и “после” травмы. Мама и папа понимают, что их ребенок уже не будет таким как прежде еще в реанимации.

«Есть пара пациентов, которые выпали из окна, у них довольно легкие нарушения функций, и они сами пропагандируют, чтобы родители были аккуратны. Они создают чаты, чтобы дома, в школах и садиках относились бережно к окнам, чтобы не случилось беды», – добавила она.

Врачи подчеркнули, что гораздо легче предотвратить травму, чем потом ее лечить и бороться с последствиями.

Специалисты ДРКБ в очередной раз попросили родителей быть предельно внимательными к своим детям, а подростков – не совершать необдуманные действия, которые могут привести к самым тяжелым последствиям.