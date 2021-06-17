С начала лета приставы привлекли к уголовной ответственности 48 должников по алиментам

С начала лета во время акции «Судебные приставы – детям» к уголовной ответственности привлекли 48 должников по алиментам. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель главного судебного пристава РТ Елена Варфоломеева.

Замглавы Управления объяснила, что уголовные дела были возбуждены на тех должников, которые ранее были привлечены к административной отвественности, но они так и не начали выплачивать алименты.

«Сейчас мы продолжаем разыскивать должников. С момента начала акции 26 должников уже разыскано, на 70 татарстанцев мы составили административные протоколы», – добавила Варфоломеева.

Кроме того, во время акции приставы провели прием граждан. За помощью к ним обратились 22 татарстанца, из которых пятеро получили необходимую помощь на месте.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что с начала года приставы завели на жителей РТ почти 500 уголовных дел за неуплату алиментов.