Число самозанятых в Казани выросло на 34%

Число самозанятых казанцев выросло более чем на 27 тыс. человек, или 33,7%. По итогам года их было более 108 тысяч. Оборот малых предприятий по итогам 9 месяцев прошлого года вырос к уровню 2022 года на 8,3% и составил 759,2 млрд рублей. Об этом на сессии Казгордумы доложил мэр Казани Ильсур Метшин.

Спикер отметил, что в Казани осуществляют деятельность свыше 82 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса.

«Малый бизнес Казани — это 42% ВТП, треть всего работающего населения города и более 40% от налоговых поступлений городского бюджета. Сумма налогов в городскую казну от субъектов МСБ по итогам года составила 8 млрд рублей, что на 5,4% выше уровня прошлого года. Федеральными и республиканскими мерами поддержки воспользовался 1 651 субъект МСП на общую сумму 24,7 млрд рублей», — доложил спикер.

В семи городских промышленных парках осуществляют свою деятельность 659 резидентов — это более 11,5 тысячи рабочих мест.

Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий по итогам 9 месяцев превысила 35 тысяч рублей, что на 9,5% выше соответствующего периода 2022 года.

«Высокую производительность показали те предприятия, которые смогли переориентироваться на отечественных поставщиков сырья и оборудования из дружественных стран: готовых металлических изделий, компьютеров, электронных и оптических изделий, текстильных изделий, электрического оборудования и пищевых продуктов», — подытожил он.