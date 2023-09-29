С начала года в Татарстане организаторы финансовых пирамид совершили 35 преступлений

С начала года в Татарстане правоохранители выявили 35 преступлений в отношении организаторов и представителей 6 финансовых пирамид. Об этом сообщают в пресс-службе МВД России по РТ.

По данным ведомства, в настоящее время расследуется 12 уголовных дел, потерпевшими по которым являются не менее 13,8 тысяч человек.

В 2023 году следователями окончено расследование и направлено в суд три уголовных дела. Кроме того, проводятся оперативно-розыскные мероприятия в отношении ряда организаций, имеющих признаки финансовых пирамид.

В судах республики на рассмотрении находятся уголовные дела в отношении руководителей и организаторов 5 финансовых пирамид. К примеру, в Набережночелнинском городском суде рассматривается два уголовных дела о мошенничестве: в отношении представителей «Руссинвестгрупп», которые обманули 6 тыс. 395 человек, и в отношении организаторов финансовой пирамиды «СК «Наследие», потерпевшими являются более 2120 человек.

Ранее «Татар-информ» также сообщал, что Индонезия выдала России предполагаемого организатора преступного сообщества мошенников Павла Миронова. Общая сумма ущерба, принесенного представителями организации, превысила 120 миллионов рублей.

В ведомстве отметили, что мошенничество растет вместе с мировым прогрессом – злоумышленники с каждым разом придумывают все более и более изощренные схемы.

Будьте бдительны! Если Вы решили доверить свои сбережения какой-либо организации, позиционирующей себя как микрофинансовая организация, в обязательном порядке потребуйте у представителей данной организации подтверждающие документы о том, что она внесена в реестр, а также перепроверьте данные сведения на сайте Центрального банка РФ.