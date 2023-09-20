Индонезия выдала России основателя финансовой пирамиды, офисы которой были в Казани

Индонезия выдала России предполагаемого организатора преступного сообщества мошенников Павла Миронова. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, организация действовала на территории Татарстана в период с февраля 2017 по октябрь 2021 года. Для того, чтобы придать своим действиям законный вид, злоумышленники зарегистрировали несколько фирм. Как стало известно «Татар-информу», речь идет о компаниях Golden Bull и Grand Consulting Group.

Фигуранты предоставляли услуги по обучению финансовой грамотности и организации торгов на рынке «Форекс» и криптобиржах. Офисы располагались в престижных торговых и бизнес-центрах в исторической части Казани.

Преступники обзванивали татарстанцев и сообщали о якобы выигранных сертификатах на обучение стоимостью 300 долларов. После этого потенциальный клиент приходил офис, где ему рассказывали о новом способе заработка. Клиенту предлагали обучение игре на бирже с предоставлением программного обеспечения и котировок акций, золота, валют.

После того, как клиент втягивался в процесс, лжеброкеры уговаривали его вложить деньги эквивалентом не менее 5000 долларов и начать зарабатывать на фондовом рынке. Тем, у кого не имелось такой суммы, они помогали в получении кредита.

Однако, в действительности программное обеспечение не имело выхода на биржевой рынок. К программе, которая лишь имитировала действия игроков, был привязан криптокошелек, управляемый преступниками. Поступившие на него деньги переводились на счета злоумышленников. Общая сумма ущерба превысила 120 миллионов рублей.

В связи с тем, что Павел Миронов покинул Россию, на основании запроса МВД по Республике Татарстан он был объявлен в розыск по каналам Интерпола.

«В августе текущего года обвиняемый задержан в Индонезии и сегодня депортирован в Россию», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.