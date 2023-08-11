С начала года в Татарстане введено 28 соципотечных домов

С начала текущего года в Татарстане введено в эксплуатацию 28 соципотечных домов (114 тыс. кв.метров), что составляет 71% от годового плана, сообщает Госжилфонд при Раисе РТ.

Как отмечают в ведомстве, выполнение планов по вводу жилья позволило достичь главной цели национального проекта «Жилье и городская среда» – обеспечение граждан России доступным и качественным жильем.

Раис Татарстана Рустам Минниханов неоднократно отмечал, что при наличие собственного жилья очень важно для молодых семей, которые стоят в начале жизненного пути.

В этом году в планах Госжилфонда – строительство 2885 квартир 160,6 тыс. кв.метров в городах и районах Татарстана. В 2022 году Госжилфонд обеспечил жильем более трех тысяч семей республики.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в жилом районе «Салават Купере» в ЖК «Мәхәббәт» начато строительство двух соципотечных домов.

