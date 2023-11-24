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С начала года в Татарстане в ДТП погибли 16 детей, больше половины из них пассажиры
В Татарстане с начала года в ДТП погибли 16 детей, 11 из них — пассажиры. Об этом сообщает Госавтоинспекция Татарстана.
В свою очередь начальник Управления Госавтоинспекции МВД по РТ Рустем Гарипов отмечал, что виновниками таких аварий чаще всего являются родители, которые не сделали все возможное, чтобы сохранить жизнь ребенка.
Ранее мы также сообщали, что за десять месяцев 2023 года на дорогах Казани по вине начинающих водителей произошло 129 ДТП, в которых 8 человек погибли и 160 получили ранения.
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