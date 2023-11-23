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За десять месяцев в Казани по вине молодых водителей погибли 8 человек
За десять месяцев 2023 года на дорогах Казани по вине начинающих водителей произошло 129 ДТП, в которых 8 человек погибли и 160 получили ранения, сообщают в городской Госавтоинспекции.
Так, 18 ноября 21-летняя девушка-водитель автомобиля «Лада Калина» не выбрала безопасную скорость и столкнулась со стоящим у обочины большегрузом.
В результате ДТП 32-летняя пассажирка легковушки от полученных травм скончалась на месте происшествия, автоледи после оказания медицинской помощи отпущена из медицинского учреждения.
Как отметили в ведомстве,начинающие водители – это, как правило, граждане, стаж вождения которых менее двух лет.
«Основными причинами большого количества аварий с участием водителей с небольшим стажем – это сознательное пренебрежение ПДД, недостаток культуры вождения и отсутствие уважительного отношения к другим участникам дорожного движения», – пояснил начальник Госавтоинспекции Казани Эльнар Садриев.
В связи с этим городская Госавтоинспекция с 15 по 30 ноября проводит мероприятие «Молодой водитель». Сотрудники проводят профилактическую работу среди кандидатов в водители в образовательных организациях с использованием видеоматериалов, демонстрирующих к чему может привести пренебрежение ПДД.
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