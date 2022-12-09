С начала года в Татарстане угарным газом отравились почти сто человек. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил заместитель генерального директора по производству ООО «Газпром трансгаз Казань» Михаил Фролов.

«К сожалению, у нас нет стопроцентной статистики – не вся информация нам поступает. Бывают случаи, когда человека на "скорой помощи" увезли с признаками отравления угарным газом, но, к сожалению, у медицинских учреждений есть свои особенности работы: они не могут предоставлять нам информацию, то есть точно сказать, подтвердилось отравление угарным газом или нет», – объяснил спикер.

В некоторых случаях люди отказываются от госпитализации и не сдают анализы, поэтому заявить в таких случаях, что произошло отравление угарным газом, нельзя, отметил Михаил Фролов.

«Поэтому из подтвержденных данных порядка 40-50 случаев отравления угарным газом. Восемь человек погибли и пострадало порядка ста человек», – заключил он.

Буквально сегодня утром 14-летний ребёнок отравился угарным газом в частном доме на улице Гаванской в поселке Юдино. Подросток получил отравление газом легкой степени тяжести. Госпитализация не потребовалась. По данному факту прокуратура Татарстана организовала проверку.

