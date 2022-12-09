Ребенок отравился угарным газом в частном доме в Юдино

Утром 9 декабря поступило сообщение, что в поселке Юдино на улице Гаванская в частном доме 14-летний ребенок отравился угарным газом, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Подросток получил отравление газом легкой степени тяжести. Госпитализация не потребовалась.

Причина происшествия устанавливается.

По данному факту прокуратура Татарстана организовала проверку.

«Надзорное ведомство совместно со специалистами профильных ведомств проверит соблюдение требований безопасности при эксплуатации внутридомового газового оборудования», — пояснил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.