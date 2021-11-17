Гинеколог из Нижнекамска: Covid-19 убивает и маму, и ребенка, если беременная не привита

Беременные женщины очень тяжело переносят коронавирус. Почему болезнь так опасна для женщины в положении и ее ребенка, почему вакцинация на позднем сроке никак не сказывается на здоровье будущей мамы и малыша, ИА «Татар-информ» рассказала врач акушер-гинеколог из Нижнекамска Ольга Куракина.

«Когда прививкой вызван иммунитет, то иммунитет передаются новорожденному ребенку, то есть первое время он защищен от этой болезни»

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Почему беременные женщины тяжело болеют Covid-19?

Беременные женщины болеют новой коронавирусной инфекцией очень тяжело.

«Самое основное осложнение у них не затруднение дыхания, а тромбозы сосудов – основная угроза заболевания. Беременные женщины всегда рискуют потерять своего ребенка, потому что тромбироваться могут сосуды, артерии пуповины и плаценты», – рассказала начальник Управления по обеспечению деятельности Республиканского медицинского информационно-аналитического центра по Нижнекамску, врач акушер-гинеколог Ольга Куракина.

В случае, если тромбы образуются в важных для жизни обеспечения плода органах, то смерти ребенка чаще всего не избежать. Ольга Куракина сама работает в Covid-госпитале.

Ольга Куракина: «Беременные женщины всегда рискуют потерять своего ребенка, потому что тромбироваться могут сосуды, артерии пуповины и плаценты» Фото: minzdrav.tatarstan.ru

«Кроме этого иммунная система у беременной женщины работает иначе, она слабо защищена», – подчеркнула специалист в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ».

Как прививают беременных?

Спасение есть – это вакцинация. Напомним, министерство здравоохранения России разрешило вакцинировать от коронавируса препаратом «Спутник V» беременных.

«Когда прививкой вызван иммунитет, то иммунитет передаются новорожденному ребенку, то есть первое время он защищен от этой болезни», – рассказала гинеколог.

Женщины могут привиться препаратом «Спутник V» с 22-й недели беременности.

Женщины могут привиться препаратом «Спутник V» с 22-й недели беременности Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Учитывая, что до 12 недель закладывается все органы у ребенка, к 20 неделе формируется вся нервная система. То есть с 21-й недели бояться нечего, он просто набирает вес, формируются другие важные функции, но которые не влияют на его развитие. То есть прививка в это время никак не может повлиять на рост самого ребенка. А вот от ковида может умереть мама, ребенок может умереть!», – рассказала врач.

Ольга Куракина добавила, что бывали очень страшные ситуации, когда мама умирала, а ребенок оставался живой.

Главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов напомнил, что кроме того, женщины в положении должны серьезно отнестись к соблюдению антиковидных мер: носить маски, не посещать массовые мероприятия и места большого скопления людей. Также Лопушов посоветовал вакцинировать окружение беременной, ведь семья и друзья могут стать переносчиками инфекций и заразить женщину.

Беременные женщины болеют новой коронавирусной инфекцией очень тяжело Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Эпидемиолог добавил, что в республике есть и женщины, которые вакцинировались от инфекции, а после забеременели и родили здоровых детей. Такой же опыт и с мужчинами, которые зачали малыша после прививки. Таким образом, эпидемиолог в очередной раз опроверг, что вакцинация от Covid-19 влияет на репродуктивные функции человека.

Ольга Куракина из Нижнекамска тоже знает случаи, когда девушки вакцинировались даже не зная, что они беременны. Они уже родили совершенно здоровых малышей.

Планируя беременность, нужно сделать вакцину

Заблуждение считать, что если женщина планирует в ближайшее время стать мамой, то вакцинация от коронавируса ей противопоказана.

«Когда женщина планирует беременность, она должна проходить прегравидарную подготовку, которая включает в себя комплекс лечебных и профилактических мероприятий. И в одну из таких подготовок нужно включать вакцинацию против новой коронавирусной инфекции», — отметила главный акушер-гинеколог Минздрава РТ Татьяна Шигабутдинова.

«Когда женщина планирует беременность, она должна проходить прегравидарную подготовку, которая включает в себя комплекс лечебных и профилактических мероприятий» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Прививку надо сделать за три-шесть месяцев до зачатия. Также обязательно сделать прививку и родственникам, чтобы исключить возможность заражения в семье.

Кроме этого, врач посоветовала после перенесенной болезни подождать полгода, после этого привиться от коронавируса и лишь потом думать о зачатии.

«Когда размеры плода увеличиваются, и матка увеличивается, увеличивается давление матки на диафрагму. Когда происходит резкая нехватка кислорода и если на этот процесс накладывается вирусное поражение легких, то плохой прогноз увеличивается в разы», — отметила врач, добавив, что именно поэтому вакцинация необходима.