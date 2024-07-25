С начала года в Татарстане на поддержку МСБ направили более миллиарда рублей

По данным на 24 июля в Татарстане с начала текущего года на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках федеральных программ и региональной программы направили 1 млрд 41,2 млн рублей, что составляет 92% от годового плана. Об этом сообщает пресс-служба Минфина РТ.

В частности, на реализацию федеральных проектов в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» выделено 159,7 млн рублей, включая 129,4 млн рублей федеральных средств.

Затраты на проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» составили 102,8 млн рублей, на проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» — 32,5 млн, на проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» — 24,4 млн.

В свою очередь на реализацию регионального проекта «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан» государственной программы Республики Татарстан «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан» выделено 869,9 млн рублей.

Кроме того, затраты на обеспечение деятельности учреждений, оказывающих поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, достигли 11,6 млн рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что за полгода по нацпроекту «МСП» в Татарстане оказали 17 тыс. бесплатных услуг. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство», как и все нацпроекты в их нынешнем виде, был инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным.

Фото на анонсе: corpmsp.ru