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С начала года в РТ медики отговорили больше 60% женщин, собиравшихся сделать аборт
В Татарстане с начала года удалось уговорить сохранить беременность больше половины женщин, которые планировали сделать аборт. Об этом рассказал министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин в прямом эфире ЦУР Татарстана.
В женских консультациях Татарстана работают кабинеты доабортного консультирования. Туда направляют тех, кто без медицинских показаний хочет прервать беременность. Там акушеры-гинекологи и психологи ведут с женщинами беседы.
В случае, если женщина не меняет свое решение, ее направляют в Республиканский центр кризисной беременности в Казань или его филиалы в районах – на второй этап доабортного консультирования. Там профессиональные врачи продолжают работу. «Татар-информ» подробно рассказывал об этом центре.
«За два месяца работы в Центре кризисной беременности удалось отговорить 42% женщин. Это женщины, которых не убедили на первом этапе в женских консультациях. С начала года после первых и вторых этапов консультации порядка 61-62% женщин решили родить ребенка. Представляете, из ста женщин 62 решили сохранить беременность, это какая польза!» – отметил Марсель Миннуллин.
Министр здравоохранения Татарстана добавил, что благодаря поддержке мэра города, жительницы Казани, которые отказались от аборта в Центре кризисной беременности, смогут выбрать родильный дом или Перинатальный центр, где они хотели бы рожать. А также получат материальную помощь – это могут быть подгузники, кроватка, коляска. Вплоть до устройства ребенка в детский сад.
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