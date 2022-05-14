С начала года в промпарках Татарстана создано 300 новых рабочих мест

С начала года промышленные парки привлекли 19 новых резидентов, создано более 300 новых рабочих мест. Об этом рассказал заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов на совещании в Кабинете Министров РТ под руководством Президента Татарстана Рустама Минниханова.

Одним из антикризисных инструментов поддержки промышленных предприятий является комплекс мер, принятых в рамках Концепции повышения эффективности деятельности промышленных парков в муниципальных районах. Они включают в себя налоговые преференции и финансовые меры поддержки.

«На сегодня адресная поддержка оказывается для предприятий, осуществляющих деятельность на территории 54-х аккредитованных промышленных парков, имеющих заполняемость менее 70%», — отметил министр.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что количество предпринимателей в Татарстане в этом году выросло на 3%.