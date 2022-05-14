Количество предпринимателей в Татарстане в этом году выросло на 3%

В Татарстане насчитывается более 165 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, по данным Федеральной налоговой службы на 1 мая, сообщил заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов на традиционном совещании в субботу в Кабинете министров РТ, которое провел Президент Татарстана Рустам Минниханов.

По сравнению с началом года количество предпринимателей выросло на 3,4%, или 5,5 тысячи. «В текущей ситуации стоит задача сохранить темпы роста, обеспечить адаптацию малого и среднего предпринимательства к условиям санкционного давления», – отметил министр.

Он подчеркнул, что предпринимателям нужно максимально использовать комплекс финансовых и нефинансовых мер поддержки, в том числе федеральные программы льготного кредитования, республиканский комплекс финансовых и нефинансовых мер, налоговые преференции и финансовые программы для резидентов промышленных парков, мораторий на проведение проверок, использование ресурсов Республиканского маркетингового центра.

По данным на 13 мая, предпринимателям одобрили 2,3 тыс. заявок на получение федеральных и республиканских мер поддержки на сумму 25,3 млрд рублей.

Шагиахметов напомнил, что в Татарстане, как и по всей России, действует мораторий на плановые проверки бизнеса контрольно-надзорными органами власти всех уровней – федерального, регионального и муниципального. Плановые проверки сохранены только в отношении закрытого перечня объектов контроля по некоторым видам.

«За два месяца моратория число проверок республиканских предпринимателей региональными и муниципальными органами контроля сократилось в 11 раз по отношению к январю-февралю текущего года. С 10 марта – даты введения моратория – жалоб на его нарушение в Республике Татарстан не поступало», – заявил министр.