Рустем Гафаров о казанском рынке труда: «Спрос будет на готовых осваивать новые навыки»

Волна пандемийной безработицы в столице Татарстана схлынула по итогам 2021 года. В будущем спрос на рынке труда будет смещаться в сторону граждан, готовых осваивать новые профессии. Об этом на деловом понедельнике сообщил руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров.

Он напомнил, что на прошлой неделе Президент РФ Владимир Путин отметил исторически низкий уровень безработицы в 4,3%, который сейчас наблюдается в целом по стране.

«Наши 0,7% выглядят красноречиво на фоне общероссийских показателей. Мы вернулись к допандемийному уровню. Конечно, никто не говорит, что в экономике нет проблем, предприятия чувствуют давление инфляции. Но волна безработных схлынула», — подчеркнул Гафаров.

Он добавил, что на рынке присутствуют доступные вакансии, а для желающих граждан действуют эффективные программы профессионального переобучения.

«Люди находят себя в самых разных нишах, растет число самозанятых. <…> Один из уроков этих двух лет: нам всем нужно работать над своей мобильностью. Спрос будет на людей, готовых быстро осваивать новые навыки», — заключил Рустем Гафаров.