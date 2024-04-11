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С начала года в Казани поступило 1007 сообщений с угрозами о совершении терактов
С начала года в Казани зафиксировано 1007 сообщений с угрозами совершения террористических актов. Об этом сегодня на заседании антитеррористической комиссии в мэрии Казани рассказал начальник УМВД Казани Надир Закиров.
«Незамедлительно реагируем на звонки с угрозами совершения террористических актов. В текущем году нами зафиксировано уже 1007 сообщений подобного характера. За 12 месяцев прошлого года их количество составляло 2940. По фактам заведомо ложных сообщений об актах терроризма только в этом году возбуждено 158 уголовных дел», – отметил он.
Кроме того, по словам Закирова, сотрудниками ведомства проводится тщательный досмотр автомобилей. Плоды этой работы уже есть, отметил он. Так, в начале марта на трассе М7 сотрудники ДПС остановили 63-летнего водителя минивэна с цилиндрами из полимерного материала, которые содержали гексоген и тротил массой более 8 кг. Как сообщил Надир Закиров, взрывчатые вещества предназначались для подрыва моста на Дальнем Востоке.
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