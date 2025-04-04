С начала года в Казани оштрафовали 355 мигрантов-нелегалов

По состоянию на 31 марта в Казани составлено 355 протоколов в отношении мигрантов-нелегалов. Об этом сообщили сегодня на заседании Исполкома Казани, посвященном миграционной политике.

Напомним, с 1 января 2025 года в России действует Указ Президента №1126, который позволяет иностранцам, нарушившим сроки пребывания, легализовать свой статус. Сегодня на совещании врио начальника миграционного отдела УМВД Казани Денис Павлов разъяснил порядок легализации. На встрече присутствовали представители властей и бизнеса.

«На 31 марта текущего года, с начала действия Указа Президента №1126, составлено 355 административных протокола на иностранных граждан, подлежащих легализации со штрафом 5000 руб. без выдворения за пределы Российской Федерации, которые были направлены для сбора необходимых документов», – указал Павлов. По его словам, в Казани на сегодняшний день легализовалось всего 29 человек.

У нелегальных мигрантов есть время до 1 мая получить разрешение на пребывание в стране. В противном случае им грозят серьезные санкции и выдворение из страны.

Для легализации иностранцу необходимо:

— подать заявление в территориальный орган МВД о легализации;

— получить административный протокол и оплатить штраф в 5 тыс. рублей;

— пройти медицинское обследование, дактилоскопию и фотографирование, получить ID-карту;

— подать документы на патент, разрешение на работу или вид на жительство, либо заключить трудовой или гражданско-правовой договор (касается стран ЕАЭС);

— сдать экзамен по русскому языку (кроме граждан ЕАЭС);

— передать собранные документы в УМВД по РТ и получить справку о том, что у него приняты документы на патент, РНР, РВП, ВНЖ;

— прийти в подразделение миграционного отдела для постановки на миграционный учет.