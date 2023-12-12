С начала года в Елабуге побывал почти миллион туристов

Спасская ярмарка 2019 года

Фото: газета «Сувар»

С начала года и до конца ноября, за одиннадцать месяцев, Елабугу посетили более 966 тыс. туристов. Об этом рассказала генеральный директор Елабужского государственного музея-заповедника Гульнара Руденко в интервью сайту Ассоциации туроператоров России.

«Туристический сезон 2023 года был особенно активным. За одиннадцать месяцев текущего года наши объекты в Елабуге посетили 966 104 человека из 59 городов России и восьми стран зарубежья», — пояснила руководитель музея-заповедника.

«До конца 2023 года мы планируем принять еще 40 тыс. туристов. И мы приложим к этому все усилия», — подчеркнула в связи с этим Руденко.

Большинство гостей, посещающих музей-заповедник, приезжают из Москвы, Перми, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Казани и Волгограда. В том числе 38 235 человек прибыли в Елабугу на туристических теплоходах. Всего в этом году сюда зашли 253 круизных судна — на 63 больше, чем в прошлом, уточнила она.

Среди значимых событий 2023 года Гульнара Руденко упомянула такие традиционные мероприятия, как ХVI всероссийская Спасская ярмарка (участниками которой стали 362 мастера декоративно-прикладного искусства и которую посетили 255 тыс. человек) и ХVI Всероссийский фестиваль колокольного звона с 288 участниками и 2,7 тыс. слушателей.

Отдельно она вспомнила проходивший с 29 июня по 2 июля юбилейный, пятый по счету V Международный музыкальный фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге» (более чем 250 участников и 49 тыс. гостей).

Кроме того, по словам директора музея-заповедника, уже во второй раз в Елабуге благодаря гранту Раиса Татарстана Рустама Минниханова состоялся Всероссийский турнир по стрельбе из традиционного лука «Туган батыр». В нем приняли участие 100 лучников и посетили 10 тыс. человек.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Казань в 2023 году стала одним из самых популярных круизных направлений внутри страны.

Президент РФ Владимир Путин отмечал особую важность развития внутреннего туризма в регионах. «Важно, что для долгосрочного, уверенного, эффективного развития туристической сферы у России всё есть. Это огромный исторический, культурный, природный, рекреационный потенциал», — уверен глава государства.