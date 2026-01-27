news_header_top
Происшествия 27 января 2026 15:45

С начала года в ДТП на дорогах Татарстана погибли 26 человек

За январь 2026 года в ДТП на дорогах республики погибли 26 человек. Об этом сегодня на заседании Комиссии по БДД в Кабинете Министров РТ сообщил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по РТ Рустем Гарипов.

«В зимний период погибает наибольшее количество людей. Только в январе этого года погибли 26 человек, из них 7 – в период ухудшения погодных условий. В ближайшее время ожидается новое ухудшение погоды, в связи с чем необходимо заранее организовать дополнительный выход дорожной техники», – отметил главный госавтоинспектор республики.

