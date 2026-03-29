Происшествия 29 марта 2026 10:46

С начала года в ДТП на дорогах Казани пострадали 27 детей

По состоянию на 29 марта на дорогах Казани зарегистрировано 219 ДТП, в которых погибли пять человек, еще 282 получили травмы. Такие данные приводит городская Госавтоинспекция.

С участием несовершеннолетних произошло 25 ДТП, в результате которых травмы получили 27 детей.

Ранее сообщалось, что в Казани инспекторы ГАИ усиливают контроль на дорогах. Особое внимание уделят тому, как дети переходят проезжую часть, а также проверкам водителей, нарушающих правила перевозки юных пассажиров. В рейдах также участвуют инспекторы по делам несовершеннолетних.

#гаи #дтп в казани
