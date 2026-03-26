Происшествия 26 марта 2026 17:55

В преддверии весенних каникул ГАИ Казани усиливает контроль на дорогах

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани перед началом школьных каникул инспекторы ГАИ усиливают контроль на дорогах.

Инспекторы будут следить за тем, как дети переходят дорогу, а также проверять водителей – в первую очередь тех, кто нарушает правила перевозки детей. Вместе с ГАИ на улицы выйдут и инспекторы по делам несовершеннолетних.

По состоянию на 25 марта, в столице республики произошло 25 ДТП с участием детей до 16 лет. В результате пострадали 26 несовершеннолетних.

«Исключите нахождение детей на проезжей части без сопровождения взрослых и пресекайте любые попытки сесть за руль транспортного средства! Если ваш совместный с детьми досуг (посещение кинотеатров, торгово-развлекательных центров и т.п.) запланирован на темное время суток, позаботьтесь о наличии на одежде световозвращающих элементов. Перед каждым выходом на дорогу напоминайте детям основные правила безопасного поведения при переходе проезжей части»,– напомнил начальник городской Госавтоинспекции Михаил Савин.

#гаи #дети #рейды по водителям
В топе
С 1 апреля в России изменятся правила перевода денежных средств

26 марта 2026
Около 30 тонн гуманитарного груза отправили из Нижнекамска в зону СВО

26 марта 2026
