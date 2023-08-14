С начала года татарстанцы оставили более 500 жалоб на работу коллекторов

С начала года жители Татарстана оставили 545 жалоб на деятельность коллекторских агентств. Должники обвиняют их в психологическом давлении, многочисленных звонках и неуведомлении о привлечении третьих лиц к взысканию средств, рассказывает «Республика Татарстан».

Такая ситуация, несмотря на закон о запрете на шантаж, угрозы и психологическое давление на должников, отмечается по всей стране. В связи с этим депутаты Госдумы предложили запретить работу коллекторов — законопроект уже направлен на рассмотрение в Правительство России.

Одна из громких историй, связанных с коллекторским беспределом, сейчас рассматривается в Вахитовском суде Казани. Коллектор, пытаясь «выбить долг» с супружеской пары пенсионеров, угрожал не только им, но и начальнице жены, и шантажировал казанцев липовыми интимными фотографиями.

Напомним, что в 2023 году Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит уголовную ответственность за угрозы насилия и распространение заведомо ложных сведений со стороны коллекторов и сотрудников банков. Нарушителям будет грозить до 10 лет лишения свободы.