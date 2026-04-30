С начала года татарстанцы 35 тысяч раз закрыли больничные через МАХ

С начала года жители Татарстана 35 тысяч раз закрыли больничные через мессенджер МАХ. Об этом в эфире сообщества Минздрава РТ в «ВКонтакте» сказал начальник отдела информационных и инновационных технологий министерства Марат Нурмиев.

«Также за этот период врачи провели в мессенджере 39 тысяч телемедицинских консультаций», – добавил он.

Напомним, что с начала этого года в мессенджере МАХ были запущены услуги телемедицины. Новый сервис позволяет завершить период временной нетрудоспособности без личного посещения медицинского учреждения – достаточно пройти онлайн-консультацию с врачом.

Уведомление о готовности документа поступает пользователю через верифицированный чат-бот «Госуслуги» внутри мессенджера. Для работы с системой необходимо найти официальный сервис в поиске приложения (такие боты отмечены галочкой верификации), авторизоваться через портал Госуслуг и дать согласие на обработку персональных данных.