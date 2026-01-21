Татарстанцы смогут закрывать электронные больничные через MAX в этом году

Фото: © «Татар-информ»

Услуги телемедицины будут запущены в мессенджере MAX для татарстанцев, чтобы у жителей республики появилась возможность закрывать электронные больничные дистанционно. Об этом сказал заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Булат Габдрахманов, отвечая на вопрос «Татар-информа» во время брифинга в Кабмине республики.

«Телемедицинские консультации в пилотном режиме запущены Минздравом Татарстана на базе 7-й Городской клинической больницы [Казани]. В течение этого года в целях закрытия больничного листа эта практика будет распространяться», – сообщил Габдрахманов.

По его словам, разработана дорожная карта по внедрению новых сервисов в мессенджер MAX. Запланировано либо внедрение татарстанских сервисов, либо популяризация уже существующих.

«В части новинок – появится возможность отправлять финансовые средства напрямую своим доверенным контактам через "Ак Барс банк". В целом "Ак Барс банк" планирует свое появление в MAX в этом году», – анонсировал замминистра.