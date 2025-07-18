news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 18 июля 2025 07:00

С начала года Татарстан экспортировал более 30 тыс. тонн зерна

Читайте нас в
Телеграм
С начала года Татарстан экспортировал более 30 тыс. тонн зерна
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За первое полугодие 2025 года под контролем филиала «Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК» в РТ Татарстан экспортировал более 30 тыс. тонн зерна. Об этом рассказала руководитель органа инспекции филиала Светлана Белова, сообщает пресс-служба организации.

При этом доля пшеницы в общем объеме экспортированного зерна превысила половину – ее за рубеж было поставлено 15,3 тыс. тонн, отметила она.

В частности, 10 июня из Чистопольского района РТ в порт Кавказ было отгружено более 4 тыс. тонн продовольственной пшеницы, предназначенной на экспорт. При перемещении партии зерна из элеватора на судно специалисты филиала «ЦОК АПК» в РТ отобрали пробы для исследования в лаборатории.

Эксперты испытали образцы пшеницы на соответствие условиям контракта, требованиям страны-импортера и Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна».

Результаты исследований показали, что зерно соответствует требованиям страны-импортера, и партия была отправлена водным транспортом в морской порт Краснодарского края.

«На партию пшеницы оформлены сертификат безопасности и качества, фитосанитарное карантинное заключение на подкарантинную продукцию, на основании которого затем выдавался фитосанитарный карантинный сертификат», – пояснила Светлана Белова.

читайте также
Татарстан увеличил объем исследований экспортного масличного льна в 1,5 раза
Татарстан увеличил объем исследований экспортного масличного льна в 1,5 раза
#Сельское хозяйство #экспорт зерна
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
TatarSu: Кировская дамба станет новым местом притяжения для всех казанцев

TatarSu: Кировская дамба станет новым местом притяжения для всех казанцев

17 июля 2025
«Она лично меня как татарина обидела»: депутаты Татарстана требуют сохранить родные языки

«Она лично меня как татарина обидела»: депутаты Татарстана требуют сохранить родные языки

17 июля 2025