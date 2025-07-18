С начала года Татарстан экспортировал более 30 тыс. тонн зерна

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За первое полугодие 2025 года под контролем филиала «Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК» в РТ Татарстан экспортировал более 30 тыс. тонн зерна. Об этом рассказала руководитель органа инспекции филиала Светлана Белова, сообщает пресс-служба организации.

При этом доля пшеницы в общем объеме экспортированного зерна превысила половину – ее за рубеж было поставлено 15,3 тыс. тонн, отметила она.

В частности, 10 июня из Чистопольского района РТ в порт Кавказ было отгружено более 4 тыс. тонн продовольственной пшеницы, предназначенной на экспорт. При перемещении партии зерна из элеватора на судно специалисты филиала «ЦОК АПК» в РТ отобрали пробы для исследования в лаборатории.

Эксперты испытали образцы пшеницы на соответствие условиям контракта, требованиям страны-импортера и Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна».

Результаты исследований показали, что зерно соответствует требованиям страны-импортера, и партия была отправлена водным транспортом в морской порт Краснодарского края.

«На партию пшеницы оформлены сертификат безопасности и качества, фитосанитарное карантинное заключение на подкарантинную продукцию, на основании которого затем выдавался фитосанитарный карантинный сертификат», – пояснила Светлана Белова.