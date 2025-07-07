Татарстан увеличил объем исследований экспортного масличного льна в 1,5 раза

Фото: Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса

С начала года по состоянию на 1 июля в филиале ФГБУ «ЦОК АПК» в Республике Татарстан увеличились объемы исследований масличного льна до 3,4 тыс. тонн, что в полтора раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года, который составил 2,3 тыс. тонн. Продукцию отгружали в Китай, Узбекистан и другие страны, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе филиала «Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса» по РТ.

«Экспортные партии прошли исследования в испытательной лаборатории филиала, результаты которых подтвердили их соответствие условиям контракта, требованиям стран-импортеров и международным карантинным фитосанитарным требованиям. По результатам испытаний в образцах льна вредных карантинных организмов не выявлено, продукция полностью соответствует заявленным требованиям», – отметила заместитель руководителя органа инспекции Полина Азаренко.

Лён является ценной маржинальной культурой разностороннего использования. Культура обладает высокой рентабельностью и потенциалом для развития производства нишевых сельскохозяйственных культур, спрос на которые неуклонно растет как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

По данным регионального Министерства сельского хозяйства и продовольствия, посевные площади масличного льна за два последних года выросли в Татарстане почти в 4,5 раза – с 13 тыс. гектаров в 2023 году до 58 тыс. в 2025-м, а урожайность масличного льна по итогам прошлогодней уборочной кампании в республике составила 9,5 ц/га (26, 9 тыс. тонн), что более чем в 2,5 раза превышает результат предыдущего, 2023 года (7,9 ц/га и 10,27 тыс. тонн).