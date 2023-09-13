С начала года приставы Татарстана взыскали более 700 млн долгов по алиментам

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С начала 2023 года приставы Татарстана взыскали более 701 млн рублей долгов по алиментам. Об этом сообщают в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.

Отмечается, что это на 259 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В ведомстве напоминили, что законом на родителей возложена обязанность содержать своих несовершеннолетних детей. Эта обязанность означает, что родители должны обеспечивать потребности детей в питании, одежде, отдыхе, лечении, игрушках и т.п. В случае если родители не предоставляют содержание своим детям, алименты на их содержание взыскиваются в судебном порядке.

Так, мать из Татарстана погасила долги по алиментам, чтобы вернуться за границу. Родительница, родом из Агрызского района Татарстана, после развода с мужем уехала в Европу и начала новую жизнь. В какой-то момент женщина вернулась на родину, чтобы решить некоторые дела. После этого она планировала ехать в Дубай. Планы и дату вылета пришлось менять – мать ребенка узнала, что ей ограничен выезд за пределы России. В результате женщина полностью оплатила имеющуюся задолженность по алиментам в размере 300 тысяч рублей.