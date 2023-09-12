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Мать из Татарстана погасила долги по алиментам, чтобы вернуться за границу
В Татарстане приставы-исполнители заставили женщину оплатить долги по алиментам, чтобы та смогла вернуться за границу. Об этом сообщают в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.
Отмечается, что родительница, родом из Агрызского района Татарстана, после развода с мужем уехала в Европу и начала новую жизнь. Бывший супруг подал иск в суд, который обязал мать ребенка ежемесячно выплачивать алименты.
Судебные приставы связались с женщиной и сообщили и наличии долга на сумму более 300 тысяч рублей. Однако выполнять требования она не собиралась.
В какой-то момент женщина вернулась на родину, чтобы решить некоторые дела. После этого она планировала ехать в Дубай. Планы и дату вылета пришлось менять – мать ребенка узнала, что ей ограничен выезд за пределы России.
В результате женщина полностью оплатила задолженность, решение суда было исполнено.
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