С начала года приставы оштрафовали коллекторов-нарушителей на 9,5 млн рублей

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Татарстану оштрафовало коллекторов, которые в процессе взыскания долгов пользовались незаконными методами, на 9,5 миллиона рублей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал начальник отдела ведения госреестра и контроля за деятельностью юрлиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности Дмитрий Богумель.

«В этом году главным управлением взыскано штрафов на общую сумму 9,5 миллиона рублей. В прошлом году было 4 миллиона 25 тысяч рублей за этот же период», – отметил он.

За весь 2023 год нарушители заплатили 34,5 миллиона рублей.

Дмитрий Богумель рассказал, что с начала года за нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов людей при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности составили 15 протоколов. За прошлый год было составлено 229 таких протоколов об административном нарушении.

«Мы работаем в интересах граждан, если их права нарушаются, а организации не реагируют на те сигналы, которые мы подаем, мы вынуждены применять штрафные санкции», – заключил Дмитрий Богумель.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что за два неполных месяца судебные приставы приняли более ста жалоб от татарстанцев на работу коллекторов.