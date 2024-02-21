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С начала года приставы оштрафовали коллекторов-нарушителей на 9,5 млн рублей
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Татарстану оштрафовало коллекторов, которые в процессе взыскания долгов пользовались незаконными методами, на 9,5 миллиона рублей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал начальник отдела ведения госреестра и контроля за деятельностью юрлиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности Дмитрий Богумель.
«В этом году главным управлением взыскано штрафов на общую сумму 9,5 миллиона рублей. В прошлом году было 4 миллиона 25 тысяч рублей за этот же период», – отметил он.
За весь 2023 год нарушители заплатили 34,5 миллиона рублей.
Дмитрий Богумель рассказал, что с начала года за нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов людей при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности составили 15 протоколов. За прошлый год было составлено 229 таких протоколов об административном нарушении.
«Мы работаем в интересах граждан, если их права нарушаются, а организации не реагируют на те сигналы, которые мы подаем, мы вынуждены применять штрафные санкции», – заключил Дмитрий Богумель.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что за два неполных месяца судебные приставы приняли более ста жалоб от татарстанцев на работу коллекторов.
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