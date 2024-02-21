С начала года больше ста татарстанцев обратились с жалобами на работу коллекторов

С начала года судебные приставы приняли более ста жалоб от жителей Татарстана на работу коллекторов. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал начальник отдела ведения госреестра и контроля за деятельностью юрлиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности Дмитрий Богумель.

«В текущем году поступило 104 обращения от граждан по вопросам взыскания просроченной задолженности. В прошлом году за этот же период было 116 обращений», – отметил он.

Всего за 2023 год судебным приставам поступило 909 обращений, для сравнения в 2022 году их было 1057. Чаще всего татарстанцы жалуются на частые звонки и сообщения от коллекторов, выходящих за норму разрешенного количества.

«До сих пор отмечаются случаи взаимодействия с третьими лицами. Если должник сам не выходит на связь, не берет трубку, то звонят родственникам, знакомым. В связи с этим хотел бы пояснить: после того, как вы устанавливаете приложение той или иной финансовой или микрофинансовой организации, все контакты, находящиеся в вашем телефоне, находятся в распоряжении этой организации, и они могут незаконно контактировать с этими гражданами», – рассказал начальник отдела.