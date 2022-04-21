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Ру Тат
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Здоровье
21 апреля 2022  10:52
Эвелина Киселёва

С начала года почти 800 человек сдали кровь в ДРКБ, чтобы помочь детям

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В центр переливания крови Детской республиканской клинической больницы ежедневно приходят неравнодушные люди, чтобы сдать кровь. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе клиники.

«С 1 января 2022 года жители Татарстана сделали 783 донаций крови», – рассказали в ДРКБ.

Банк крови пополнился на 213 литров тромбоцитов, 76 литров плазмы и 182 литра эритросодержащих компонентов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что вчера в Национальный день донора банк крови Республиканского центра крови Татарстана пополнился на 94 литра.

#донорство
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