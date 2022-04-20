В день донора банк крови Республиканского центра крови Татарстана пополнился на 94 литра

В Республиканском центре крови Татарстана прошла весенняя донорская акция. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

«Всего в акции приняли участие более 250 человек, донорами стали 211 жителей республики, банк крови пополнился на 94 литра 950 миллилитров», – рассказали в пресс-службе министерства.

Акция в Национальный день донора прошла совместно с автономной некоммерческой организацией «Добрая Казань» и добровольческим центром «КФУ – планета добрых людей» при поддержке сообщества доноров крови DonorSearch.org, благотворительного фонда «Татнефть» и Приволжского регистра доноров костного мозга.

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

На акции волонтеры-медики рассказали, как значимо и почетно быть ответственным донором. Желающие студенты прошли мини-квест на тему самых необходимых знаний о донорстве крови.

Кроме студентов на акцию откликнулись сотрудники УФСИН РФ по РТ и Главного управления МЧС РФ по РТ, а также все небезразличные жители Казани.

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

В Министерстве здравоохранения Татарстана напомнили, что, даруя кровь - спасаешь жизнь.