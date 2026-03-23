Происшествия 23 марта 2026 13:39

С начала года от отравления газом в Татарстане погибли 12 человек

Фото: © Владимир Васильев /«Татар-информ»

С начала года в Татарстане от отравления газом погибли 12 человек. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Жилинспекции РТ.

По данным ведомства, в Бугульминском районе с начала 2026-го произошло 15 случаев отравления газом, в Казани – 9 инцидентов, в Альметьевском и Верхнеуслонском районах – по два случая, а в Азнакаевском и Нурлатском – по одному.

Накануне в Бугульме 8-летнего ребенка госпитализировали из-за отравления газом в частном доме на улице Ломоносова. Там была отсоединена дымоотводящая труба от котла, хотя тяга в дымоходе и вентиляции сохранялась. Котел отключили, на его место установили заглушку. Сейчас инспекция выясняет обстоятельства, особое внимание – техническому обслуживанию газового оборудования.

читайте также
«Люди должны перестать гибнуть от отравлений»: как газ из помощника становится убийцей
«Люди должны перестать гибнуть от отравлений»: как газ из помощника становится убийцей
«Беренче театр»: гимн татарскому театру, спетый через год после его рождения

Как спиленная Чупай-гора стала местом силы

