С начала года ОСФР по РТ перечислило 7,8 млрд рублей больничных выплат

Размер выплаты по листку временной нетрудоспособности зависит от трудового стажа и среднего заработка работника. Об этом в интервью «Татар-информу» сообщил управляющий Отделением Социального фонда России по Республике Татарстан Эдуард Вафин.

«Средний заработок рассчитывается за два календарных года, предшествующих году наступления страхового случая, и делится на 730. При страховом стаже восемь и более лет пособие по временной нетрудоспособности составит 100% среднего заработка работника, при стаже от пяти до восьми лет – 80%, при стаже до пяти лет – 60%. Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности ежегодно индексируется, в 2025 году он составляет 5673 рубля 97 копеек в день. За первые три дня временной нетрудоспособности выплату производит работодатель из собственных средств, а последующие дни оплачивает Отделение Социального фонда России по Республике Татарстан», – напомнил он.

За прошлый год Отделением Социального фонда России по Республике Татарстан было произведено более 1,3 млн выплат пособий по временной нетрудоспособности на общую сумму более 15 млрд рублей. С начала этого года поступили сведения о 311 тыс. заболевших, им выплачены пособия на общую сумму 7,8 млрд рублей.

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