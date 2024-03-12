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Происшествия 12 марта 2024 13:31

С начала года на дорогах Казани погибли четыре пешехода

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С января 2024 года в Казани произошло 86 наездов на пешеходов, в которых погибли четыре человека. Такую статистику приводит городская Госавтоинспекция.

По данным ведомства, в результате ДТП пострадали 86 человек, из них 24 – дети.

Накануне «Татар-информ» рассказывал, что в Авиастроительном районе Казани сбили 11-летнюю школьницу. Девочка переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. По предварительным данным, водитель решил проехать на красный.

Автоинспекторы призывают всех участников дорожного движения соблюдать ПДД и быть внимательными на дорогах.

#наезд на пешехода
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