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Происшествия 11 марта 2024 08:54

В Авиастроительном районе Казани сбили 11-летнюю школьницу

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Сегодня утром в Авиастроительном районе Казани произошел наезд на пешехода. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.

ДТП произошло на перекрестке Лукина – Максимова. Отмечается, что 11-летняя школьница переходила дорогу на зеленый сигнал светофора.

«По предварительным данным, водитель проехал на красный», – сообщила начальник отделения пропаганды Алия Валиева.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

#в казани сбили ребенка
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