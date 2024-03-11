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В Авиастроительном районе Казани сбили 11-летнюю школьницу
Сегодня утром в Авиастроительном районе Казани произошел наезд на пешехода. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.
ДТП произошло на перекрестке Лукина – Максимова. Отмечается, что 11-летняя школьница переходила дорогу на зеленый сигнал светофора.
«По предварительным данным, водитель проехал на красный», – сообщила начальник отделения пропаганды Алия Валиева.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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