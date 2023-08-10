С начала года из-за выезда на встречку в Татарстане погибли 50 человек

За прошедший период 2023 года в Татарстане из-за выезда на встречную полосу погибли 50 человек, сообщает Госавтоинспекция Татарстана.

Отмечается, что всего по причине выезда на встречную полосу произошло 157 ДТП, в которых 50 человек погибли и 244 пострадали.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане водитель и пассажир легковушки погибли, столкнувшись с грузовиком. Трагедия произошла в Азнакаевском районе РТ. Как выяснилось, водитель автомобиля Kia Rio не выбрала безопасную скорость, выехала на встречку и столкнулась с автомобилем DAF FT. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Kia Rio скончались на месте ДТП.

В ведомстве напоминают: прежде, чем выехать на встречную полосу, подумайте, чем это может закончиться. Как правило, высокая скорость еще больше усугубляет последствия.

Кроме того, за нарушение правил обгона предусмотрен штраф в размере 5000 руб. или лишение права управления до 6 месяцев, за повторное нарушение – лишение права управления на 1 год.