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Руc Тат
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Происшествия 6 августа 2023 22:53

Водитель и пассажир легковушки погибли, столкнувшись с грузовиком в Татарстане

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Сегодня в Азнакаевском районе РТ произошло смертельное ДТП с участием грузового автомобиля, сообщают в республиканской Госавтоинспекции.

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

Как оказалось, на автодороге Тойкино-Митрофановка-Чалпы-Тат.Шуган водитель автомобиля Kia Rio не выбрала безопасную скорость, выехала на встречку и столкнулась с автомобилем DAF FT.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Kia Rio скончались на месте ДТП.

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

#ДТП жертвы
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