Водитель и пассажир легковушки погибли, столкнувшись с грузовиком в Татарстане

Сегодня в Азнакаевском районе РТ произошло смертельное ДТП с участием грузового автомобиля, сообщают в республиканской Госавтоинспекции.

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

Как оказалось, на автодороге Тойкино-Митрофановка-Чалпы-Тат.Шуган водитель автомобиля Kia Rio не выбрала безопасную скорость, выехала на встречку и столкнулась с автомобилем DAF FT.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Kia Rio скончались на месте ДТП.