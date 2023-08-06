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Водитель и пассажир легковушки погибли, столкнувшись с грузовиком в Татарстане
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Сегодня в Азнакаевском районе РТ произошло смертельное ДТП с участием грузового автомобиля, сообщают в республиканской Госавтоинспекции.
Как оказалось, на автодороге Тойкино-Митрофановка-Чалпы-Тат.Шуган водитель автомобиля Kia Rio не выбрала безопасную скорость, выехала на встречку и столкнулась с автомобилем DAF FT.
В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Kia Rio скончались на месте ДТП.
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