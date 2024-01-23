Минэкологии РТ сообщило о росте жалоб на качество воздуха в северной зоне Казани

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За 30 лет экологи Татарстана добились снижения вредных выбросов в атмосферу на 21,4%. За прошлый год этот показатель составил практически 25% при росте ВРП почти в три раза в сопоставимых ценах. Такие данные сообщил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков на итоговой коллегии министерства в Казани.

«В 2023 году в республике было выполнено 4,4 млн измерений атмосферного воздуха. Автоматические станции контроля отбирают воздух каждые 20 секунд, усредняя показатели на 20. С прошлого года таких станций у нас 17. По предложению жителей микрорайона „Салават купере“ мы установили еще одну АСКЗА», — сказал он.

Качество воздуха также оценивают шесть передвижных лабораторий, в 105 точках проводятся регулярные наблюдения. По обращениям татарстанцев проводятся рейды. Анализ всех данных показывает, что в Татарстане в 2023 году доля превышений составила 21 тысячную от всех измерений. Пять лет назад этот показатель был в 4,5 раза выше.

«Дополняют сеть мониторинга девять станций крупнейших предприятий Татарстана. По итогам года снизилось количество превышений по загрязнению воздуха в Нижнекамске и Альметьевске, а самое главное — количество жалоб от жителей», — отметил Шадриков.

Однако, по словам министра, есть и «болевые точки». Это, в частности, рост числа жалоб на качество воздуха от жителей северной части Казани. Так, в 2023 году от жителей Авиастроительного, Московского районов Казани, микрорайона «Салават купере» и поселка Залесный пришло 910 обращений, что на 70% больше, чем в 2022 году. В соцсетях было опубликовано 917 жалоб на неудовлетворительное качество воздуха против 11 за предыдущий год.

«В „Салават купере“ мы установили дополнительную АСКЗА, и с февраля 2023 года в северной зоне Казани работают три автоматические станции. По итогам мониторинга зафиксировано 492 превышения, из них 82% — по сероводороду», — заметил Шадриков.

В конце прошлого года сеть мониторинга северной зоны Казани была дополнена системой видеонаблюдения с тепловизором.

«В режиме онлайн будем видеть все залповые выбросы с источников», — подчеркнул министр.

В северном промышленном узле Казани сосредоточено 264 региональных и 407 федеральных объектов, являющихся источниками выбросов в атмосферу. Есть предприятия, которые до сих пор не встали на учёт.

«Жалобы продолжают поступать и наша задача — усилить надзорную работу», — отметил Шадриков.

Стоит отметить, что аналогичная ситуация с качеством воздуха была в Казани в 2020 году. Тогда экологи получили 300 жалоб от жителей поселка Самосырово. Источником запаха стал полигон.

Тогда по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова был разработан проект рекультивации полигона. Свалку ликвидировали в рамках федерального проекта «Чистая страна». На сегодняшний день все работы завершены, проблема решена, на объекте внедрена система активной дегазации.