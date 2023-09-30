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С начала года диспансеризацию в Татарстане прошли более 650 тыс. человек
За девять месяцев текущего года диспансеризацию в Татарстане прошли 650 671 человек взрослых, что составляет 99,3% от текущего плана. Такие данные приводит Минздрав республики. За этот же период профилактические осмотры прошли 211 526 человек (147,3% от плана).
В республике продолжается реализация проекта «Мобильная поликлиника». Мобильные комплексы закреплены по зонам обслуживания муниципальных образований республики за четырьмя медицинскими организациями, расположенными в Казани, Набережных Челнах и Альметьевске.
По данным на 28 сентября, в мобильных поликлиниках Татарстана осмотрен 23 641 человек, из них в ходе второго этапа диспансеризации – 10 254 (43,4% от плана). 1383 пациента направлены на госпитализацию.
Ранее Раис Татарстана Рустам Минниаханов призвал сделать диспансеризацию более доступной для жителей сел.
Профилактические медицинские осмотры и диспансеризация взрослого населения проходят в рамках федеральной кампании «Диспансеризация» национального проекта «Здравоохранение». Они осуществляются на базе 82 медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.
Национальные проекты реализуются в стране по инициативе и поручению Президента РФ Владимира Путина.
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