С начала года диспансеризацию в Татарстане прошли более 650 тыс. человек

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За девять месяцев текущего года диспансеризацию в Татарстане прошли 650 671 человек взрослых, что составляет 99,3% от текущего плана. Такие данные приводит Минздрав республики. За этот же период профилактические осмотры прошли 211 526 человек (147,3% от плана).

В республике продолжается реализация проекта «Мобильная поликлиника». Мобильные комплексы закреплены по зонам обслуживания муниципальных образований республики за четырьмя медицинскими организациями, расположенными в Казани, Набережных Челнах и Альметьевске.

По данным на 28 сентября, в мобильных поликлиниках Татарстана осмотрен 23 641 человек, из них в ходе второго этапа диспансеризации – 10 254 (43,4% от плана). 1383 пациента направлены на госпитализацию.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниаханов призвал сделать диспансеризацию более доступной для жителей сел.

Профилактические медицинские осмотры и диспансеризация взрослого населения проходят в рамках федеральной кампании «Диспансеризация» национального проекта «Здравоохранение». Они осуществляются на базе 82 медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

Национальные проекты реализуются в стране по инициативе и поручению Президента РФ Владимира Путина.