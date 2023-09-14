Минниханов призвал сделать диспансеризацию более доступной для жителей сел

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Диспансеризация играет важную роль в сбережении здоровья населения, заявил Раис РТ Рустам Минниханов.

Он поручил продолжить эту работу в регионе и предоставить возможность своевременно проверять состояние своего здоровья для тех категорий граждан, которые особо в этом нуждаются. В частности, для жителей удаленных деревень и сел, а также для женщин, принявших решение стать матерями. Об этом глава республики заявил во время послания к Госсовету Татарстана.

«Здесь эффективную работу демонстрируют 5 мобильных медицинских комплексов. Благодаря таким обследованиям, только за текущий год выявлены заболевания и оказана своевременная медицинская помощь порядка трем тысячам человек», – отметил Минниханов.

Он также подчеркнул, что для повышения качества осмотров Правительство РТ собирается оснастить все комплексы дополнительным оборудованием: флюорографами и маммографами.