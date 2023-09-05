С начала года число зарегистрированных безработных в РФ снизилось на 78 тыс. человек

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Численность безработных граждан, зарегистрированных в центрах занятости, с начала 2023 года снизилась на 78 тыс. человек. Сейчас их насчитывается 487 тыс. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании межведомственной группы реагирования на ситуацию на рынке труда.

«Это на 27% ниже, чем в августе прошлого года», — приводит слова чиновницы пресс-служба Правительства.

По словам Голиковой, ситуация с трудоустройством молодежи также улучшается. Вице-премьер отметила, что во II квартале этого года уровень безработицы среди лиц от 15 до 29 лет по сравнению с 2020 годом снизился с 10,7 до 6,4%.

В регионах в рамках национального проекта «Демография» продолжается обучение желающих востребованным профессиям по более чем 10 тыс. образовательных программ. Докладчица подчеркнула, что первые 43 тыс. человек уже завершили переподготовку.

«Обучение организовано и во всех новых субъектах — поступило порядка 2 тыс. заявок, около 760 граждан уже прошли краткосрочные курсы», — добавила Голикова, комментируя ситуацию на присоединенных после плебисцитов территориях.

В июле Президент России Владимир Путин сообщил, что уровень безработицы в стране достиг нового исторического минимума.