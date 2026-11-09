С начала года бюджет РТ получил почти 1,5 млрд рублей неналоговых доходов

С 1 января до 1 ноября текущего, 2026 года в бюджет Татарстана поступили неналоговые доходы от использования и реализации государственного имущества и земельных участков в размере 1 млрд 490,73 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минземимущества РТ.

Так, доходы от аренды имущества составили 246,32 млн рублей. На часть чистой прибыли государственных унитарных предприятий пришлось 40,00 млн рублей, на аренду земли – 118,46 млн рублей, на сервитут – 38,56 млн рублей, на доверительное управление – 78,95 млн рублей.

При этом дивиденды принесли республиканскому бюджету 845,36 млн рублей. Поступления от реализации имущества составили 71,86 млн рублей, от продажи земельных участков – 50,78 млн рублей, а прочие доходы – 0,45 млн рублей.

«Стабильные поступления от использования и реализации государственного имущества, а также земельных участков – это результат системной работы министерства по эффективному управлению активами», – заявили в ведомстве.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что предприятия Татарстана снизили платежи в бюджет по налогу на прибыль на 12,6 млрд рублей.