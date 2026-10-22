Предприятия РТ снизили платежи в бюджет по налогу на прибыль на 12,6 млрд рублей

Несколько предприятий Татарстана за девять месяцев 2026 года снизили платежи в бюджет по налогу на прибыль на общую сумму 12,6 млрд рублей. Об этом сообщил Раис РТ Рустам Минниханов на республиканском совещании финансовых, казначейских и налоговых органов по итогам исполнения консолидированного бюджета РТ за девять месяцев 2026 года.

«Отраслевым министерствам необходимо вести постоянный мониторинг текущих показателей производителей, совместно рассматривать направления для дальнейшего развития, принимать меры для их поддержки и курировать решение интересующих предприятия вопросов на федеральном уровне», – заявил он.

Минниханов добавил, что по Верхнеуслонскому, Актанышскому и Лениногорскому районам произошло снижение поступлений по налогу на доходы физических лиц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Минфину и руководителям этих муниципалитетов нужно посмотреть, в чем причина», – сказал он.

По словам Раиса РТ, в рамках комиссий по легализации теневой заработной платы как на республиканском, так и на муниципальном уровне необходимо активизировать работу с задолженностью по НДФЛ. По ряду муниципалитетов допущен рост налоговой задолженности, а самый большой – у Казани, Набережных Челнов, Нижнекамского, Зеленодольского, Верхнеуслонского, Альметьевского и Высокогорского районов, уточнил он.

Минниханов подчеркнул, что по 27 муниципалитетам наблюдается снижение поступлений по земельному налогу по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

«Больше всего у Казани, Лаишевского, Тукаевского, Высокогорского, Альметьевского, Менделеевского, Елабужского и Заинского районов. А рост задолженности по земельному налогу – у Казани, Верхнеуслонского, Зеленодольского, Елабужского, Нурлатского, Нижнекамского, Тукаевского районов», – отметил он.

Раис РТ поручил провести детальный анализ по неналоговым доходам от использования земель и имущества. Он также заметил, что в Нурлатском, Лениногорском, Зеленодольском, Апастовском и Чистопольском районах допущен рост задолженности по арендным платежам.

«Расходы консолидированного бюджета республики за девять месяцев составили 63,2% от годового плана. Проведение расходов должно быть в текущем режиме, а не в последние дни года. Министерствам, ведомствам и муниципалитетам необходимо обеспечить эффективное расходование средств, полное освоение доведенных лимитов», – продолжил руководитель республики.

Он также призвал активно работать по включению объектов и мероприятий Татарстана в госпрограммы и национальные проекты для федерального финансирования на следующий год.

Минниханов напомнил, что законопроект о бюджете РТ на 2027 год принят Госсоветом РТ в первом чтении.

«Сейчас Правительству республики совместно с Государственным Советом нужно проработать все вопросы. Муниципалитетам до конца ноября следует принять необходимые решения по местным налогам, а в декабре – обеспечить утверждение муниципальных бюджетов бездефицитными, в строгом соответствии с прогнозными показателями, которые согласованы с Министерством финансов», – заключил он.