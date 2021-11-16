С начала года более 350 собак из казанского приюта обрели новый дом

Новый дом с начала 2021 года обрели 352 собаки из казанского приюта «Зооцентр». Многих питомцев жители столицы республики находили на акциях «Дай лапу».

На одном из таких мероприятий, которое прошло в парке им. Горького, собаку приобрел и мэр Казани Ильсур Метшин. Кроме того, участниками благотворительных акций стали главный тренер футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий и предприятия города.

Напомним, казанский исполком запустил новый грантовый конкурс «Лапа дружбы» для помощи бездомным животным. Лучшие проекты получат поддержку в размере до 200 тыс. рублей.

Тем, кто хочет взять питомца из приюта себе домой, можно обращаться по телефону +7(843) 251-26-16 с 8 до 15 часов.