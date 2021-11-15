Победители конкурса «Лапа дружбы» получат до 200 тыс. рублей на помощь бездомным животным

Казанский исполком запустил новый грантовый конкурс «Лапа дружбы» для помощи бездомным животным. Лучшие проекты получат поддержку в размере до 200 тыс. рублей. Об этом на деловом понедельнике сообщил руководитель Управления образования Казани Ирек Ризванов.

Он отметил, что одним из приоритетных направлений работы городских властей является воспитание молодого поколения, неравнодушного к проблемам природы и животных.

«Сегодня мы запускаем городской грантовый конкурс „Лапа дружбы“ по выбору лучших проектов, направленных на помощь бездомным животным», — отметил Ризванов.

По словам докладчика, новый конкурс простимулирует появление новых проектов, которые помогут бездомным кошкам и собакам обрести новый дом в казанских семьях.

«Конкурс пройдет с 15 ноября 2021 года до 15 марта 2022 года. Заявки на участие принимаются до 31 декабря. По результатам конкурса четыре образовательных учреждения получат гранты в размере 200 тыс. рублей, а еще 16 организаций станут обладателями грантов в размере 100 тыс. и 50 тыс. рублей. Победители в семейной номинации смогут рассчитывать на денежную поддержку проекта в размере 150 тыс. рублей за первое место, 100 тыс. и 50 тыс. рублей за второе и третье места», — пояснил Ирек Ризванов.