Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С улиц Казани за день вывезли 11,6 тыс. тонн снега. Об этом сообщает пресс-центр мэрии столицы Татарстана.

Для уборки улично-дорожной сети было задействовано 608 единиц специальной техники и 587 дорожных рабочих. На противогололедную обработку в течение дня израсходовали 354 тонны реагентов.

Ночью на улицах города продолжат работы по уборке снега. Будут задействованы 647 единиц техники, включая 106 комбинированных дорожных машин и 55 тракторных щеток, а также 83 дорожных рабочих.

Ранее Гидрометцентр Татарстана сообщил, что ночью и днем 14 февраля в республике ожидается метель с видимостью до 1000 метров и менее. В Госавтоинспекции призвали не выезжать из населенных пунктов без необходимости.