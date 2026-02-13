news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 13 февраля 2026 22:30

С улиц Казани за день вывезли 11,6 тыс. тонн снега

Читайте нас в
Телеграм
С улиц Казани за день вывезли 11,6 тыс. тонн снега
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С улиц Казани за день вывезли 11,6 тыс. тонн снега. Об этом сообщает пресс-центр мэрии столицы Татарстана.

Для уборки улично-дорожной сети было задействовано 608 единиц специальной техники и 587 дорожных рабочих. На противогололедную обработку в течение дня израсходовали 354 тонны реагентов.

Ночью на улицах города продолжат работы по уборке снега. Будут задействованы 647 единиц техники, включая 106 комбинированных дорожных машин и 55 тракторных щеток, а также 83 дорожных рабочих.

Ранее Гидрометцентр Татарстана сообщил, что ночью и днем 14 февраля в республике ожидается метель с видимостью до 1000 метров и менее. В Госавтоинспекции призвали не выезжать из населенных пунктов без необходимости.

#уборка снега в казани #снегопад
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Универсальный солдат: боец из Татарстана освоил пять военных специальностей на СВО

Универсальный солдат: боец из Татарстана освоил пять военных специальностей на СВО

13 февраля 2026
«Пока был на СВО, перенес два инфаркта и даже не заметил»: история ветерана из Казани

«Пока был на СВО, перенес два инфаркта и даже не заметил»: история ветерана из Казани

13 февраля 2026